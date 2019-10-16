В Берлине считают, что турецкая операция противоречит международному праву

ООН, 16 окт - РИА Новости. Германия не считает, что операция Турции в Сирии соответствует международному законодательству, заявил журналистам постпред Германии при ООН Кристов Хойсген.

Он напомнил, что ранее Германия осудила действия Турции. В среду члены Совбеза ООН во второй раз в закрытом режиме обсудят ситуацию вокруг военной операции Турции в Сирии.

"Мы не считаем, что они (действия Турции - ред.) отвечают международному праву", - сказал Хойсген.

При этом его коллега, постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен выразил надежду, что Совбез в среду сможет единогласно выразить обеспокоенность в связи с операцией Турции.

После обсуждения на прошлой неделе Совбез так и не представил единого заявления по ситуации на севере САР.

Ранее члены Совбеза обсудили начало турецкой военной операции "Источник мира". Однако документ, который отражал бы единую позицию СБ так и не был принят. Устные заявления для прессы по итогам встречи также были разными. Представители Германии, Великобритании, Франции, Польши, Бельгии и Эстонии заявили, что глубоко обеспокоены военной операцией Турции и призвали Анкару прекратить односторонние военные действия.

Постпред США Келли Крафт же лишь указала, что Штаты не одобряли операцию Турции, и предупредила Анкару о возможных последствиях, если действия турецкой армии развяжут руки боевикам ИГ* в регионе.

Глава российской миссии в ООН Василий Небензя в свою очередь заявил, что все стороны должны проявить максимальную сдержанность в ходе этой операции. Он также подчеркнул, что "Источник мира" "является результатом демографического инжиниринга, который проводили некоторые члены коалиции на северо-востоке Сирии". По его словам, не стоит забывать, что Москва неоднократно призывала их "не экспериментировать с этим, не пытаться причислять арабские племена, которые традиционно там живут, к курдским".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.