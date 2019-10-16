Калужская область стала куратором турпроекта "Императорский маршрут"

КАЛУГА, 16 окт – РИА Новости. Калужская область стала куратором национального туристического проекта "Императорский маршрут", посвященного жизни семьи императора Николая II, сообщило региональное агентство по развитию туризма.
В Москве 15 октября на площадке Ростуризма состоялось подписание соглашений между Федеральным агентством по туризму, Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и 20 субъектами РФ о сотрудничестве в продвижении национального туристского проекта "Императорский маршрут". Проект будет популяризировать историю Дома Романовых.
"Реализация проекта началась в памятный для России год – 2018-й, когда отмечали 100-летие мученической кончины царской семьи. Уже тогда "Императорский маршрут" объединил 10 регионов России", - говорится в сообщении.
Опорными точками на "Императорском маршруте" стали созданные тогда же музей семьи императора Николая II в Тобольске и музей памяти представителей российского императорского дома "Напольная школа в городе Алапаевске". По данным регионального агентства по туризму, за год музеи посетили свыше 50 тысяч человек из России, стран дальнего и ближнего зарубежья. В целом "Императорский маршрут" включает не только места памяти представителей Дома Романовых, но и все места, так или иначе связанные с императорской семьёй, - дворцы и резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств. Именно эта особенность проекта открыла двери в него и другим регионам России, говорится в сообщении.
В настоящий момент развивать маршрут взялись уже 20 регионов.
"Калужская область не просто стала участником национального туристского проекта "Императорский маршрут", но и была выбрана координатором следующего этапа реализации проекта, охватывающего 2020-2021 годы. Так что после подписания соглашения заместитель губернатора Владимир Мазур принял специальный знак, символизирующий готовность Калужской области выполнять почётную миссию - быть регионом-куратором "Императорского маршрута", - информирует агентство по туризму. Подчеркивается, что включение региона в работу по продвижению проекта даст новый импульс развитию туристического потенциала региона.