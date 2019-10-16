Калужская область стала куратором турпроекта "Императорский маршрут"

Опорными точками на "Императорском маршруте" стали созданные тогда же музей семьи императора Николая II в Тобольске и музей памяти представителей российского императорского дома "Напольная школа в городе Алапаевске". По данным регионального агентства по туризму, за год музеи посетили свыше 50 тысяч человек из России, стран дальнего и ближнего зарубежья. В целом "Императорский маршрут" включает не только места памяти представителей Дома Романовых, но и все места, так или иначе связанные с императорской семьёй, - дворцы и резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств. Именно эта особенность проекта открыла двери в него и другим регионам России, говорится в сообщении.