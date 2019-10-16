В Гильдии пекарей рассказали, насколько хлеб подорожал за год

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта в сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года выросла на 8,1%, на хлебобулочные изделия из ржаной муки - на 9,6%, сообщила Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК).

"По данным федеральной статистики, в сентябре 2019 года в РФ средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта составила 76,76 рубля за килограмм (рост к сентябрю 2018 года на 8,1%). По категории "хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов" средняя цена составила 50,51 рубля за килограмм (рост на 7,4% за год). На хлебобулочные изделия из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной средняя потребительская цена повысилась за 12 месяцев на 9,6% и составила 51,11 рубля за килограмм", - говорится в пресс-релизе ассоциации.

Ранее IT-компания "Эвотор" (производитель онлайн-касс, часть экосистемы Сбербанка) предоставила РИА Новости аналитический отчет, в котором указывалось, что с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года в РФ больше всего подорожал ржаной хлеб - на 20%, стоимость Дарницкого выросла на 8%, до 26 рублей, нарезной батон и Бородинский подорожали на 7%, а средние цены на пшеничный хлеб снизились на 4%. Кроме того, приводились средние, максимальные и минимальные цены в крупных российских городах-миллионниках: средняя цена на хлеб в Петербурге стала по итогам сентября самой высокой среди крупных городов РФ, самые низкие цены - в Перми и Нижнем Новгороде.

В РОСПиК считают, что отмеченный в статье рост цен на хлеб не отражает рыночную ситуацию, и приводят собственные оценки. Согласно сообщению ассоциации, самые низкие средние цены на хлеб из пшеничной муки высшего сорта зафиксированы в Чечне и Ингушетии (47,82 рубля и 38,31 рубля за килограмм), а самая высокая цена – в Сахалинской области (148,3 рубля за килограмм).

Самые низкие средние цены на хлеб, приготовленный из пшеничной муки первого и второго сортов, зафиксированы также в Чечне (32,8 рубля за килограмм, снижение на 1,9% к сентябрю 2018 года) и Ингушетии (31,39 рубля за килограмм, рост на 6,7% за год). Самая высокая цена – в Чукотском АО (111,31 рубля за килограмм, снижение на 0,7% за год).