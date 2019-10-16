В Ростовской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с маршруткой в Новочеркасске Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону.

Авария произошла в 15.00 среды на улице Котовского.

По предварительным данным, водитель Opel 1984 года рождения не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем "Газель" (маршрут № 335 "Азовский рынок-Казачьи лагеря"). После этого "Газель" опрокинулась.

"В результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу водитель и четыре пассажира "Газели", - говорится в информации.