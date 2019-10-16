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РИА Новости

В Ростовской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

17:43 16.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с маршруткой в Новочеркасске Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону.
Авария произошла в 15.00 среды на улице Котовского.
По предварительным данным, водитель Opel 1984 года рождения не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем "Газель" (маршрут № 335 "Азовский рынок-Казачьи лагеря"). После этого "Газель" опрокинулась.
"В результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу водитель и четыре пассажира "Газели", - говорится в информации.
По факту происшествия проводится проверка.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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