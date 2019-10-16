Ветеринары назвали идеального питомца для современного человека

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Специалисты пресс-службы столичного комитета ветеринарии заявили, что в качестве питомца для современного человека идеально подходят змеи. Об этом Специалисты пресс-службы столичного комитета ветеринарии заявили, что в качестве питомца для современного человека идеально подходят змеи. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Ветеринары отметили, что эти животные самостоятельны и не требуют много внимания и денежных средств. Кроме того, от них нет запаха и они не портят мебель.

При этом специалисты подчеркнули, что питомцу необходим террариум, имитирующий естественные условия.

"Это создаст наибольший комфорт для змеи и украсит дом в целом", — отметили эксперты.

Ветеринары добавили, что змей можно брать в руки.