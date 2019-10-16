Ветеринары назвали идеального питомца для современного человека

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Специалисты пресс-службы столичного комитета ветеринарии заявили, что в качестве питомца для современного человека идеально подходят змеи. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Ветеринары отметили, что эти животные самостоятельны и не требуют много внимания и денежных средств. Кроме того, от них нет запаха и они не портят мебель.
При этом специалисты подчеркнули, что питомцу необходим террариум, имитирующий естественные условия.
"Это создаст наибольший комфорт для змеи и украсит дом в целом", — отметили эксперты.
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Ветеринары добавили, что змей можно брать в руки.
"Змеи реагируют на человеческое тепло и могут пригреться. Также их можно поглаживать, но не против чешуи. Если змея недовольна, то она может начать шипеть. В таком случае ее необходимо оставить в покое", — пояснили они.