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РИА Новости

Ветеринары назвали идеального питомца для современного человека

17:41 16.10.2019 (обновлено: 21:24 16.10.2019)
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© Depositphotos / Olenka-2008Клетки в зоомагазине
Клетки в зоомагазине
© Depositphotos / Olenka-2008
Клетки в зоомагазине. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Специалисты пресс-службы столичного комитета ветеринарии заявили, что в качестве питомца для современного человека идеально подходят змеи. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Ветеринары отметили, что эти животные самостоятельны и не требуют много внимания и денежных средств. Кроме того, от них нет запаха и они не портят мебель.
При этом специалисты подчеркнули, что питомцу необходим террариум, имитирующий естественные условия.
"Это создаст наибольший комфорт для змеи и украсит дом в целом", — отметили эксперты.
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Ветеринары добавили, что змей можно брать в руки.
"Змеи реагируют на человеческое тепло и могут пригреться. Также их можно поглаживать, но не против чешуи. Если змея недовольна, то она может начать шипеть. В таком случае ее необходимо оставить в покое", — пояснили они.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Не каждая змея - женщина, но каждая женщина ... :)
16 октября, 19:23
eeea-tlt
550004
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