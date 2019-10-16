Госдеп США предупреждает о новой гонке вооружений на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. США предупреждают о новой гонке вооружений на Ближнем Востоке в следующем году в связи с истечением срока эмбарго на поставки вооружений Ирану, заявил спецпредставитель госдепа США по Ирану Брайан Хук.

Хук сообщил, что через год истечет срок действия эмбарго ООН на поставки оружия Ирану.

"Благодаря ядерному соглашению с Ираном такие страны, как Россия и Китай, смогут продавать обычные вооружения Ирану. Иранский режим также может свободно продавать оружие кому угодно. Это приведет к новой гонке вооружений на Ближнем Востоке", - сказал он, выступая в сенате США.