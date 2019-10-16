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РИА Новости

В Британии поймали подозреваемых в краже золотого унитаза

17:39 16.10.2019
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© AFP 2019 / William EdwardsУнитаз из 18-каратного золота в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке
Унитаз из 18-каратного золота в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке
© AFP 2019 / William Edwards
ЛОНДОН, 16 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британская полиция задержала трех человек по подозрению в краже золотого унитаза из дворца, где родился Уинстон Черчилль, сообщило региональное полицейское управление.
В середине сентября из Бленхеймского дворца в графстве Оксфордшир был похищен унитаз, изготовленный из 18-каратного золота итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом.
Унитаз стоял во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции, им можно было воспользоваться. В дневное время музейный охранник дежурил рядом за дверью туалета, но кража произошла ночью. При этом, так как унитаз был подключен к канализации, дворец затопило.
"В рамках расследования кражи из дворца этим утром были задержаны 35-летний и 34-летний мужчины, а также 36-летняя женщина, все жители Оксфорда. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью кражи со взломом", - говорится в заявлении полиции.
Других подробностей не приводится. Удалось ли найти и вернуть золотой унитаз, неясно.
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Полиция изначально предполагала, что злоумышленников было несколько и они приехали к дворцу на двух автомобилях. Сразу после ЧП по подозрению в причастности к ограблению был задержан 66-летний мужчина.
По словам главного управляющего дворца Доминика Хэра, унитаз стоит примерно 4,8 миллиона фунтов стерлингов (около 6 миллионов долларов). В 2016 году инсталляция выставлялась в Нью-Йорке в музее Гуггенхейма.
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