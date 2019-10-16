Филиппу Киркорову после шоу вместо цветов подарили гигантскую рыбу

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Филиппу Киркорову после концерта в Печоре (Республика Коми) вместо букета вручили огромную семгу, о чем певец рассказал в инстаграме.

"Отдельная благодарность главе муниципального района "Печора" Наталье Николаевне Паншиной за невероятный прием, внимание и этот памятный подарок — семгу! Это действительно необычно и очень ценно", — написал артист.

Этот жест оценили и подписчики певца.

"Сколько же килограммов, интересно, такая рыбина весит, не меньше 20, наверное?", "Вот это семга! Большому артисту — большую рыбу", — прокомментировали пользователи в сети.