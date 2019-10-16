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РИА Новости

Росавиация объяснила, почему S7 получила допуск на полеты в Грузию

17:43 16.10.2019 (обновлено: 19:01 16.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Росавиации разъяснили, почему авиакомпании S7 дали допуск на полеты в грузинский город Кутаиси, несмотря на то, что авиасообщение с этой страной закрыто.
Как сообщила РИА Новости представитель федерального агентства, авиакомпании получают или продлевают доступ для того, чтобы начать полеты сразу после открытия воздушного сообщения, это нормальная практика.

"Допуск — это право компании. Как только будут сняты ограничения на полеты в Грузию, авиакомпания "Сибирь" (юридическое название S7. — Прим. ред.) сможет воспользоваться этим правом", — добавила собеседница агентства.

В свою очередь, в аэропорту Кутаиси РИА Новости не стали комментировать ситуацию, заявив, что никаких данных у них нет.
Самолет частной грузинской авиакомпании Airzena - Georgian Airways
9 октября, 01:40Туризм
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Информацией о возобновлении рейсов между странами также не обладают ни в Объединении аэропортов Грузии, ни в Агентстве гражданской авиации.

Прекращение авиасообщения

Владимир Путин запретил российским перевозчикам с 8 июля прямое авиасообщение с Грузией. Кроме того, Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских компаний в Россию.
Эти решения были приняты на фоне антироссийских акций в Тбилиси из-за того, что в июне в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, согласно протоколу мероприятия, сел в кресло спикера парламента.
Тогда президент Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов и назвала Россию "врагом и оккупантом". Российский премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобное заявление непрофессиональным.
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
8 июля, 00:20РИА Новости
Авиасообщение между Россией и Грузией
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ТуризмНовости - ТуризмРосавиацияS7 AirlinesГрузияЭкономика
Популярные комментарии
ага, давайте снова грузин кормить. У наших "слуг народа" ни стыда, ни ГОРДОСТИ нет!
16 октября, 21:05
Андрей Трофимов
3811108
Восстановление авиасообщения будет означать что мы утёрлись и приглашаем следующих желающих в нас плевать.. Страшное дело это шкурные интересы власть предержащих..
16 октября, 21:54
Сергей Норд
1710004
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