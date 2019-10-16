Путин: производители должны покрыть спрос на высокотехнологичную продукцию

На совещании, посвящённом программе финансового оздоровления организаций оборонно-промышленного комплекса в России, Путин сообщил, что пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа "в целом пройден". По его словам, теперь перед организациями ОПК помимо профильной работы встают "масштабные задачи" по увеличению выпуска гражданской, причем высокотехнологичной продукции: "востребованной, конкурентоспособной как у нас внутри страны, так и на мировых рынках".