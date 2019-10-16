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РИА Новости

Путин: производители должны покрыть спрос на высокотехнологичную продукцию

17:17 16.10.2019 (обновлено: 18:09 16.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу финансового оздоровления организаций ОПК. 16 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу финансового оздоровления организаций ОПК. 16 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
НОВО-ОГАРЁВО, 16 окт - РИА Новости. Потенциальный спрос на гражданскую высокотехнологичную продукцию высок, большая его часть должна быть удовлетворена отечественными производителями, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава Воронежской области Александр Гусев
4 октября, 18:14Воронежская область
Воронежские предприятия ОПК расширят рынок гражданской продукции
На совещании, посвящённом программе финансового оздоровления организаций оборонно-промышленного комплекса в России, Путин сообщил, что пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа "в целом пройден". По его словам, теперь перед организациями ОПК помимо профильной работы встают "масштабные задачи" по увеличению выпуска гражданской, причем высокотехнологичной продукции: "востребованной, конкурентоспособной как у нас внутри страны, так и на мировых рынках".
"В целом, по оценкам экспертов, потенциальный спрос довольно высок: порядка 6 с лишним, 6,2 триллиона рублей. И необходимо, чтобы большая часть этого спроса была удовлетворена именно отечественными производителями", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что широкое поле для реализации такой продукции открывается в рамках выполнения нацпроектов. Особенно нужна медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора, добавил он.
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Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Владимир ПутинРоссияСитуация с исполнением гособоронзаказаЭкономика
Популярные комментарии
25 млн. высокотехнологичных рабочих мест уже создали, теперь высокотехнологичную продукцию будут выпускать. Теперь высокотехнологичную продукцию собрались выпускать. Наверно на этих самых высокотехнологичных местах))). Работаю станочником уже 20 лет. За все это время, если вспомнить, не видел ни одного к примеру мерительного инструмента, чтобы на нем было написано что он сделан в России. Микрометрами пользуемся еще made in USSR, штангенциркули тоже, либо еще советские, либо белорусские или китайские. Какая оборонка может быть без промышленности. Нет ни станков ни чего, все что оставалось от союза попилили, и ничего не создали. Сказочный в своем репертуаре - живет в иллюзорном мире
16 октября, 18:08
Федор Сухов
340151306
Я бы с удовольствием приобретал российский ширпотреб, но где он. Купил холодильник, ибо холодильник - это пенопластовая коробка, и все, больше ничего не делают.
16 октября, 17:22
Евгений Д
4230704
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