Путин: производители должны покрыть спрос на высокотехнологичную продукцию

НОВО-ОГАРЁВО, 16 окт - РИА Новости. Потенциальный спрос на гражданскую высокотехнологичную продукцию высок, большая его часть должна быть удовлетворена отечественными производителями, заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании, посвящённом программе финансового оздоровления организаций оборонно-промышленного комплекса в России, Путин сообщил, что пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа "в целом пройден". По его словам, теперь перед организациями ОПК помимо профильной работы встают "масштабные задачи" по увеличению выпуска гражданской, причем высокотехнологичной продукции: "востребованной, конкурентоспособной как у нас внутри страны, так и на мировых рынках".
"В целом, по оценкам экспертов, потенциальный спрос довольно высок: порядка 6 с лишним, 6,2 триллиона рублей. И необходимо, чтобы большая часть этого спроса была удовлетворена именно отечественными производителями", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что широкое поле для реализации такой продукции открывается в рамках выполнения нацпроектов. Особенно нужна медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора, добавил он.