Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T17:13Z
https://ria.ru/20191016/1559861516.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155985/66/1559856684_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_22c1287edf01714456a2b59f711d5d5d.jpg
РИА Новости

Путин заявил о необходимости диверсификации производства в ОПК

17:13 16.10.2019
724
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
НОВО-ОГАРЕВО, 16 окт - РИА Новости. Предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть направлены на решение задач, связанных с диверсификацией, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу еще раз подчеркнуть: предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производства", - заявил Путин на совещании о программе финансового оздоровления организаций ОПК.
Президент предложил участникам совещания обсудить сформулированные ими предложения в этой сфере. "Я хорошо помню, что у нас было несколько вариантов", - добавил он.
Участие в совещании принимают первый зампредседателя правительства РФ Антон Силуанов, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, руководитель Минобороны Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу финансового оздоровления организаций ОПК. 16 октября 2019
Вчера, 16:48РИА Новости
Путин проводит совещание по финансовому оздоровлению предприятий ОПК
1220109
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияБезопасность
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу финансового оздоровления организаций ОПК. 16 октября 2019
Путин проводит совещание по финансовому оздоровлению предприятий ОПК
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Пик поставок вооружений в рамках гособоронзаказа пройден, заявил Путин
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу финансового оздоровления организаций ОПК. 16 октября 2019
Путин: производители должны покрыть спрос на высокотехнологичную продукцию
Лента
новостей
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
Горожане катаются на роликовых лыжах на набережной реки Енисей в Дивногорске
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Военные корабли в бухте Севастополя
Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Автомобили на Третьем транспортном кольце в Москве
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Президент РФ Владимир Путин
Путин увеличил центральный аппарат МЧС почти вдвое
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске
Глава SpaceX Илон Маск
Илон Маск появится на кубанском форуме, куда его зазывали билбордом
Виды Греции. Салоники
СМИ: греческая церковь оказалась в ситуации хаоса из-за признания ПЦУ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
Лента новостейМолния