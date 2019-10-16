Путин заявил о необходимости диверсификации производства в ОПК

НОВО-ОГАРЕВО, 16 окт - РИА Новости. Предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть направлены на решение задач, связанных с диверсификацией, заявил президент России Владимир Путин.

"Хочу еще раз подчеркнуть: предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производства", - заявил Путин на совещании о программе финансового оздоровления организаций ОПК.

Президент предложил участникам совещания обсудить сформулированные ими предложения в этой сфере. "Я хорошо помню, что у нас было несколько вариантов", - добавил он.