Путин заявил о необходимости диверсификации производства в ОПК

НОВО-ОГАРЕВО, 16 окт - РИА Новости. Предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть направлены на решение задач, связанных с диверсификацией, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу еще раз подчеркнуть: предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производства", - заявил Путин на совещании о программе финансового оздоровления организаций ОПК.
Президент предложил участникам совещания обсудить сформулированные ими предложения в этой сфере. "Я хорошо помню, что у нас было несколько вариантов", - добавил он.
Участие в совещании принимают первый зампредседателя правительства РФ Антон Силуанов, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, руководитель Минобороны Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.