МВД исключило частные вузы из законопроекта о гражданстве для студентов

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Студенты-иностранцы, с отличием закончившие программы подготовки по профессиям из списка квалифицированных специалистов, не смогут претендовать на получение российского гражданства в упрощенном порядке, если они учились в негосударственной образовательной организации, следует из опубликованного в среду проекта поправок в закон о гражданстве, разработанного МВД России.

Ранее МВД России опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов законопроект, который предлагает внести поправки, благодаря которым закончившие с отличием после 1 января 2019 года российские вузы студенты-иностранцы смогут подавать документы на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

"Законопроектом предлагается исключить из числа образовательных организаций высшего образования негосударственные частные образовательные организации. В противном случае это может привести к необоснованному расширению категорий соискателей российского гражданства за счет выпускников коммерческих образовательных организаций, чья деятельность, в первую очередь, направлена на получение прибыли, а уровень предоставления образовательных услуг уступает уровню образовательных организаций, находящихся в ведении государства", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.