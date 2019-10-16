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РИА Новости

МВД исключило частные вузы из законопроекта о гражданстве для студентов

17:12 16.10.2019
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© Depositphotos / RawpixelСтуденты в перерыве между лекциями
Студенты в перерыве между лекциями
© Depositphotos / Rawpixel
Студенты в перерыве между лекциями . Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Студенты-иностранцы, с отличием закончившие программы подготовки по профессиям из списка квалифицированных специалистов, не смогут претендовать на получение российского гражданства в упрощенном порядке, если они учились в негосударственной образовательной организации, следует из опубликованного в среду проекта поправок в закон о гражданстве, разработанного МВД России.
Ранее МВД России опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов законопроект, который предлагает внести поправки, благодаря которым закончившие с отличием после 1 января 2019 года российские вузы студенты-иностранцы смогут подавать документы на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
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"Законопроектом предлагается исключить из числа образовательных организаций высшего образования негосударственные частные образовательные организации. В противном случае это может привести к необоснованному расширению категорий соискателей российского гражданства за счет выпускников коммерческих образовательных организаций, чья деятельность, в первую очередь, направлена на получение прибыли, а уровень предоставления образовательных услуг уступает уровню образовательных организаций, находящихся в ведении государства", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Второго октября в России вступили в силу поправки в закон о гражданстве, сокращающие с трех лет до одного года необходимый трудовой стаж для получения иностранным высококвалифицированным специалистом гражданства РФ в упрощенном порядке. Воспользоваться таким способом получения гражданства могут иностранцы, работающие в России один год по специальностям, включенным в перечень министерства труда. Всего в этот список входит 74 профессии - в основном, это врачебные, инженерные и рабочие специальности.
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