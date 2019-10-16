Количество пострадавших в ДТП под Курском выросло до 4, сообщают в МЧС

ВОРОНЕЖ, 16 окт - РИА Новости. Количество пострадавших в результате столкновения трех легковых автомобилей и трех грузовиков в Курской области выросло до четырех человек, из них двое госпитализированы, сообщает в среду ГУМЧС по региону.

Информация о дорожно-транспортном происшествии возле населенного пункта Умские Дворы Фатежского района поступил спасателям в 14.41 мск 16 октября. По данным ГУМЧС, столкнулись легковые автомобили "Волга", "Нива", Nissan Note и грузовики Mercedes, Volvo, КаМАЗ. Сообщалось о ранении двух человек.

"В результате ДТП пострадали 4 человека (детей нет). С травмами различной степени тяжести они были направлены в Фатежскую ЦРБ. После осмотра врачей двое мужчин - 1995 и 1994 годов рождения - были отпущены домой, ещё двое мужчин - 1969 и 1972 годов рождения - госпитализированы. Их жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении ГУМЧС по Курской области.