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РИА Новости
Война в Сирии

Количество пострадавших в ДТП под Курском выросло до 4, сообщают в МЧС

17:09 16.10.2019 (обновлено: 17:18 16.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 16 окт - РИА Новости. Количество пострадавших в результате столкновения трех легковых автомобилей и трех грузовиков в Курской области выросло до четырех человек, из них двое госпитализированы, сообщает в среду ГУМЧС по региону.
Информация о дорожно-транспортном происшествии возле населенного пункта Умские Дворы Фатежского района поступил спасателям в 14.41 мск 16 октября. По данным ГУМЧС, столкнулись легковые автомобили "Волга", "Нива", Nissan Note и грузовики Mercedes, Volvo, КаМАЗ. Сообщалось о ранении двух человек.
"В результате ДТП пострадали 4 человека (детей нет). С травмами различной степени тяжести они были направлены в Фатежскую ЦРБ. После осмотра врачей двое мужчин - 1995 и 1994 годов рождения - были отпущены домой, ещё двое мужчин - 1969 и 1972 годов рождения - госпитализированы. Их жизни ничто не угрожает", - говорится в сообщении ГУМЧС по Курской области.
Как информируют спасатели, в результате происшествия розлива топлива нет. Движение транспорта ведется через Золотухинский район - с объездом в 20 километров.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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