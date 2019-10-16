ПСБ распространил проект по торговому эквайрингу на всю территорию России

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" распространил действие проекта по торговому эквайрингу "Ничего наличного" на всю Россию; теперь индивидуальные предприниматели и компании малого и среднего бизнеса могут приобрести платежный терминал с подключенным эквайрингом в любом офисе банка, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

"Устройство заранее подготовлено к использованию, благодаря чему прием платежей можно начать уже в день заключения договора эквайринга. Процесс удаленной активации занимает не более 3 минут. Вся процедура с момента покупки устройства до момента его активации проходит за 5 рабочих часов", - говорится в сообщении.

Как отметили в банке, раньше клиенты ПСБ могли подключиться к эквайрингу или на условиях аренды POS-терминала, или при уплате единовременной комиссии, равной его стоимости. Доставка и установка самих устройств при этом занимала от 3 до 10 рабочих дней, в зависимости от региона.

Приобретая платежные терминалы в собственность, клиент заметно экономит на тарифах по эквайрингу. Он не платит абонентскую плату, размер комиссии не зависит от оборотов продаж, а только от категории бизнеса, добавили в пресс-службе.