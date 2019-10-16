Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T17:08Z
https://ria.ru/20191016/1559861260.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151102/54/1511025475_0:0:2770:1559_1036x0_80_0_0_31bde7d63ac8c01383a38824b24d31c7.jpg
РИА Новости

ПСБ распространил проект по торговому эквайрингу на всю территорию России

17:08 16.10.2019
105
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтделение "Промсвязьбанка" в Москве
Отделение Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" распространил действие проекта по торговому эквайрингу "Ничего наличного" на всю Россию; теперь индивидуальные предприниматели и компании малого и среднего бизнеса могут приобрести платежный терминал с подключенным эквайрингом в любом офисе банка, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

"Устройство заранее подготовлено к использованию, благодаря чему прием платежей можно начать уже в день заключения договора эквайринга. Процесс удаленной активации занимает не более 3 минут. Вся процедура с момента покупки устройства до момента его активации проходит за 5 рабочих часов", - говорится в сообщении.

Как отметили в банке, раньше клиенты ПСБ могли подключиться к эквайрингу или на условиях аренды POS-терминала, или при уплате единовременной комиссии, равной его стоимости. Доставка и установка самих устройств при этом занимала от 3 до 10 рабочих дней, в зависимости от региона.
Приобретая платежные терминалы в собственность, клиент заметно экономит на тарифах по эквайрингу. Он не платит абонентскую плату, размер комиссии не зависит от оборотов продаж, а только от категории бизнеса, добавили в пресс-службе.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
10 октября, 17:05РИА Новости
ПСБ запустил кредитный чат-бот для МСБ, облегчающий оформление кредита
"Пилотный проект, который мы провели в Москве и Московской области, показал очень хорошие результаты. Продажи увеличились на 66% по сравнению с распространением терминалов на условиях единовременной комиссии, поэтому мы решили расширить сервис на все регионы", — приводится в сообщении комментарий замглавы департамента электронного бизнеса МСБ ПСБ Никиты Хомутова.
100000
Обсудить 0
ПромсвязьбанкНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
Рекомендуем
Аукцион
ТГК-2 хочет продать газовую турбину на 160 МВт через аукцион
РИА
Новости
Стенд компании Лукойл на Петербургском международном экономическом форуме-2019
"Лукойл" направит на выплаты акционерам весь свободный денежный поток
Покровская ярмарка в Тамбове
Товарооборот Покровской ярмарки в Тамбове превысил 137 млн рублей
Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КАМАЗ
СП "Камаза" и китайской Weichai начнет выпуск двигателей в 2020 году
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу финансового оздоровления организаций ОПК. 16 октября 2019
Путин: производители должны покрыть спрос на высокотехнологичную продукцию
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции выставки Дорога-2019 в Екатеринбурге
Медведев осмотрел выставку "Дорога-2019" в Екатеринбурге
Пассажиры проходят на посадку в самолет авиакомпании Победа в аэропорту Внуково
ФАС прокомментировала решение "Победы" поднять цены на билеты из-за рубежа
Аэрофлот
Аэрофлот открыл продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска
Школьник у доски
СУЭК организовала обучающий семинар для родителей с особыми детьми
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о переводных аккредитивах во внешней торговле
Гуманитарный конвой Красного полумесяца в Сирии. 5 марта 2018
Красный полумесяц ОАЭ не может доставить помощь на север Йемена
Рассмотрения апелляционной жалобы на арест заместителя гендиректора Аэрофлота Владимира Александрова, обвиняемого в крупном мошенничестве. 16 октября 2019
"Аэрофлот" признали потерпевшим по делу против замглавы компании
Студенты во время лекции в МГУ
МВД подготовило проект об упрощенном получении гражданства для студентов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
Лента новостейМолния