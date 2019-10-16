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РИА Новости

Кузнецова держит на контроле ситуацию со сбитым под Кировом мальчиком

17:08 16.10.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова держит на контроле ситуацию со сбитым в Кировской области мальчиком, в крови которого, по данным СМИ, нашли 0,51 промилле алкоголя.
По данным следствия, в июле 6-летнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствием установлено, что за рулем автомобиля находился полицейский. По данным СМИ, в крови сбитого мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы по этому делу.
"Мы с этой ситуацией познакомились. У нас уполномоченный по правам ребенка очень активный, он сразу же написал запрос, мы с ним связались, в ближайшее время надеемся на получение обратной связи. Безусловно, пока вызывает вопросы наличие алкоголя в крови шестилетнего ребенка, тем более после такого громкого случая, о котором мы не так давно слышали. Необходимо проверить все обстоятельства, которые есть", - сказала Кузнецова журналистам.
Она напомнила, что глава СК лично взял на контроль это дело и поручил провести экспертизу по этому вопросу.
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"Мы со своей стороны запрашиваем результаты проверки прокуратуры и информацию по ходу расследования. После того, как ее получим, как минимум понятен будет дальнейший шаг. Насколько известно, сбил ребенка сотрудник полиции. Были отсмотрены камеры видеонаблюдения. Сейчас дождемся официальных ответов надзорных ведомств, тогда будем делать выводы", - пояснила Кузнецова.
Сообщалось, что служебная проверка, проведенная региональным управлением МВД, показала, что сотрудник полиции, насмерть сбивший ребенка в Кировской области, не мог предотвратить столкновение с юным велосипедистом. Подчеркивается, что после ДТП сотрудник полиции прошел медицинское освидетельствование, наличие алкоголя в его организме не обнаружено.
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Ранее большой общественный резонанс вызвал случай с обнаружением этанола в крови мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе в ноябре 2017 года. Первичная судмедэкспертиза выявила в крови ребенка алкоголь, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения" - 2,7 промилле. Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод, установив, что ребенок был трезв. В мае 2019 года приговором суда эксперту Михаилу Клейменову, который, согласно материалам уголовного дела, "изъял образец крови ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения", было назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.
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Кировский омбудсмен взял под контроль ситуацию со сбитым ребенком
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