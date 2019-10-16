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РИА Новости
Война в Сирии

США не хотят разрыва отношений с Турцией, заявил Помпео

17:06 16.10.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что целью США не является разрыв отношений с Турцией.
"Нашей целью не является разрыв отношений с Турцией. Она является членом НАТО, у нас важные (общие) интересы в области безопасности. Наша цель - перекрыть возможности для Турции продолжать подобную деятельность. Мы работаем над тем, чтобы остановить это", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.
Помпео также подтвердил, что вместе с вице-президентом США Майком Пенсом он планирует провести личную встречу с турецким президентом. По его словам, президент США Дональд Трамп считает важным проведения переговоров на высоком уровне.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
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Вчера, 16:25РИА Новости
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