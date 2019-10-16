США не хотят разрыва отношений с Турцией, заявил Помпео

Помпео также подтвердил, что вместе с вице-президентом США Майком Пенсом он планирует провести личную встречу с турецким президентом. По его словам, президент США Дональд Трамп считает важным проведения переговоров на высоком уровне.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.