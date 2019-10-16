Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T17:03Z
https://ria.ru/20191016/1559861030.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150809/49/1508094929_0:118:3076:1848_1036x0_80_0_0_2a5db09bb0f8ffc3f246c4ac619162d8.jpg
РИА Новости

В Башкирии бизнесмена уличили в убийстве бездомных собак во время отлова

17:03 16.10.2019
208
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБездомная собака
Бездомная собака
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Бездомная собака. Архивное фото
УФА, 16 окт - РИА Новости. Предприниматель в Башкирии, заключивший с районной администрацией контракт на 985 тысяч рублей об отлове бездомных собак для лечения и помещения их в приют, убивал безнадзорных животных на месте отлова, сообщили в региональной прокуратуре.
Ведомство сообщает, что обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве стал 34-летний руководитель коммерческой организации "Дельта-ком".
Собака гуляет в вольере
23 сентября, 08:00Специальный репортаж
"Живой больше не увидите". Что не так с защитой животных в России
"В 2016 и 2017 годах между мэрией Белебеевского района и главой фирмы "Дельта-ком" были заключены муниципальные контракты на отлов безнадзорных животных, их лечения и содержания в приюте. Однако мужчина условий сделки не исполнил, но перед районом отчитался, что отловил и осмотрел животных, которые фактически умерщвлялись на месте отлова", - сообщает прокуратура Башкирии.
Надзорный орган информирует, что "за свои услуги коммерсант получил из муниципальной казны свыше 985 тысяч рублей".
"Обвиняемый признал вину в совершении преступлений. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Собака в приюте для бездомных собак
26 июня, 08:00РИА Новости
В Новосибирске центр помощи собакам и кошкам уличили в убийстве животных
4003126
Обсудить 1
Республика БашкортостанПроисшествия
Рекомендуем
Житель Саратова, подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы в Саратове, в суде. Стоп-кадр видео
Жители Саратова вступились за участкового, проверявшего убийцу школьницы
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Башкирии полиция задержала девушку за нападение на фельдшера скорой
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении
Помогать пострадавшим от паводков нужно "с душой и сердцем", заявил Путин
Автомобиль прокуратуры России
В Башкирии завели дело на женщину, пытавшуюся убить любовницу мужа
Лента
новостей
Актриса Наталия Белохвостикова
Актриса Наталия Белохвостикова попала в реанимацию, сообщили СМИ
В отделении больницы
Профсоюз здравоохранения Башкирии потребовал компенсацию с буйного пациента
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Башкирии три женщины пострадали при столкновении маршрутки с легковушкой
Музейный проект Коломенская пастила в Коломне
Российская пастила привела канадскую фотомодель в замешательство
Турецкие военные в районе Манбиджа, Сирия
Швейцария изменила санкции против Сирии из-за турецкой операции
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
На Кубани три человека отравились угарным газом
Триумфальная арка в Новочерскасске
Обязанности задержанного главы Новочеркасска возложили на его заместителя
Унитаз из 18-каратного золота в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке
В Британии поймали подозреваемых в краже золотого унитаза
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова держит на контроле ситуацию со сбитым под Кировом мальчиком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
Лента новостейМолния