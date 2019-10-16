В Башкирии бизнесмена уличили в убийстве бездомных собак во время отлова

УФА, 16 окт - РИА Новости. Предприниматель в Башкирии, заключивший с районной администрацией контракт на 985 тысяч рублей об отлове бездомных собак для лечения и помещения их в приют, убивал безнадзорных животных на месте отлова, сообщили в региональной прокуратуре.

Ведомство сообщает, что обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве стал 34-летний руководитель коммерческой организации "Дельта-ком".

"В 2016 и 2017 годах между мэрией Белебеевского района и главой фирмы "Дельта-ком" были заключены муниципальные контракты на отлов безнадзорных животных, их лечения и содержания в приюте. Однако мужчина условий сделки не исполнил, но перед районом отчитался, что отловил и осмотрел животных, которые фактически умерщвлялись на месте отлова", - сообщает прокуратура Башкирии.

Надзорный орган информирует, что "за свои услуги коммерсант получил из муниципальной казны свыше 985 тысяч рублей".