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РИА Новости
Туризм

Во Франции британский турист погиб, позируя для селфи

23:02 16.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКурортный город Ницца
Курортный город Ницца
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. На набережной в Ницце британский турист позировал для фото и, упав в воду, утонул, сообщает Daily Mail.
27-летний Фарез Банья приехал в Ниццу в отпуск. Он хотел сделать селфи на Английской набережной, но оступился и упал в воду у пляжа Каррас. В море у туриста произошла остановка сердца.
Его семья утверждает, что им сообщили о смерти Фареза сухим текстовым сообщением спустя две недели после трагедии.
Сестра погибшего создала сайт и пытается собрать деньги на репатриацию тела и похороны.
Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что семья не обращалась за консульской помощью.
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