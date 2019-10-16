В ДТП с троллейбусом в Чебоксарах пострадали 26 человек

ДТП с участием троллейбуса Чебоксарах на проспекте Тракторостроителей. 16 октября 2019

© Фото : ГУМЧС России по Республике Чувашия ДТП с участием троллейбуса Чебоксарах на проспекте Тракторостроителей. 16 октября 2019

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт — РИА Новости. В Чебоксарах троллейбус врезался в столб, пострадали 26 человек, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской Республики.

ДТП произошло на проспекте Тракторостроителей. По информации регионального управления ГИБДД, у водителя троллейбуса свело ногу и он не справился с управлением.

Всех пострадавших, в том числе семерых несовершеннолетних, доставили в больницу. Они получили незначительные травмы и ушибы.