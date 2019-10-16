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РИА Новости

Пик поставок вооружений в рамках гособоронзаказа пройден, заявил Путин

16:57 16.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 16 окт - РИА Новости. Пик поставок вооружений в рамках гособоронзаказа в целом пройден, теперь перед ОПК стоят задачи по увеличению гражданской высокотехнологичной продукции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уже говорил и хочу еще раз повторить: пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа в целом пройден, но по некоторым направлениям находится в стадии этого прохождения, близок к завершению уже. Теперь перед организациями ОПК, помимо профильной работы, создания заделов для техники уже новых поколений, стоят масштабные задачи по увеличению выпуска гражданской, причем высокотехнологичной продукции, востребованной, конкурентоспособной - как у нас внутри страны, так и на мировых рынках", - сказал Путин на совещании о программе финансового оздоровления предприятий ОПК.
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