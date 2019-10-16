Пик поставок вооружений в рамках гособоронзаказа пройден, заявил Путин

"Уже говорил и хочу еще раз повторить: пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа в целом пройден, но по некоторым направлениям находится в стадии этого прохождения, близок к завершению уже. Теперь перед организациями ОПК, помимо профильной работы, создания заделов для техники уже новых поколений, стоят масштабные задачи по увеличению выпуска гражданской, причем высокотехнологичной продукции, востребованной, конкурентоспособной - как у нас внутри страны, так и на мировых рынках", - сказал Путин на совещании о программе финансового оздоровления предприятий ОПК.