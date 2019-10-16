Две акулы устроили схватку на глазах у посетителей бельгийского зоопарка

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В антверпенском зоопарке рифовая акула съела бычью. Инцидент засняли посетители зоопарка.
На опубликованных в твиттере кадрах видно, как крупная морская хищница начинает трепать более мелкого сородича. Затем она проплывает мимо посетителей зоопарка, держа жертву в пасти. Ролик собрал несколько тысяч просмотров.
Как заявили телеканалу RTBF в зоопарке, обе рыбы многие годы мирно уживались.
"Возможно, хищная рыба поддалась инстинктам или бычья акула была больна и слаба", — прокомментировали случившееся в зоопарке, добавив, что в целях предосторожности переселили вторую бычью акулу в другой аквариум.
Uhhm @zooantwerpen , missen jullie een haaitje? 😮😉 pic.twitter.com/w36ldXJZcN— Martijn Mostert (@xperyance) October 13, 2019
В дикой природе оба вида обитают в теплых водах Индийского и Тихого океана, а их длина редко достигает двух метров.
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