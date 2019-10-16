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РИА Новости

Требования о роспуске ДНР и ЛНР противоречат "Минску-2", заявили в Донецке

16:52 16.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСело Петровское
Село Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Село Петровское. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Требования Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик противоречат минским соглашениям и делают их выполнение невозможным, заявила в среду полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
Ранее Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы – заявила, что Киев готов выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР и отвода сил по всей линии соприкосновения. Очередное заседание контактной группы в Минске по Донбассу прошло во вторник.
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"Представители Украины сильны только после боя - на заседании контактной группы от них звучали только блеклые оправдания за срыв разведения в Петровском и Золотом. Но потом из фейсбука стало известно, что Украиной якобы были озвучены ещё и некие требования", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По ее словам, подобные "фантазии представителей Киева могут привести только к тому, что Украина как государство само постепенно становится мифом".
"Озвученные" требования полностью противоречат сути минских соглашений и делают их выполнение невозможным. Только с ДНР и ЛНР в соответствии с комплексом мер можно что-либо согласовать по урегулированию конфликта на Донбассе. Отрицание этого факта - это путь в никуда, государство рассыпается и оставшаяся часть держится пока только на лжи", - отметила Никонорова.
Она добавила, что такая риторика "лишь углубляет разрыв между Донбассом и Киевом, между реальностью и вымыслом".
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваДарья ОлиферМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаУкраинаВ мире
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