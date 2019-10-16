Требования о роспуске ДНР и ЛНР противоречат "Минску-2", заявили в Донецке

"Озвученные" требования полностью противоречат сути минских соглашений и делают их выполнение невозможным. Только с ДНР и ЛНР в соответствии с комплексом мер можно что-либо согласовать по урегулированию конфликта на Донбассе. Отрицание этого факта - это путь в никуда, государство рассыпается и оставшаяся часть держится пока только на лжи", - отметила Никонорова.