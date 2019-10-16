СМИ: греческая церковь оказалась в ситуации хаоса из-за признания ПЦУ

АФИНЫ, 16 окт - РИА Новости. Церковь Греции вошла в ситуацию хаоса после того, как большинство членов архиерейского собора решили в прошлую субботу, 12 октября, признать раскольников Украины, пишет издание Церковь Греции вошла в ситуацию хаоса после того, как большинство членов архиерейского собора решили в прошлую субботу, 12 октября, признать раскольников Украины, пишет издание "Вима Ортодоксиас" ("Трибуна православия").

"Решение повлияет и на ситуацию внутри церкви. Многие священнослужители и миряне, которые знают об украинском вопросе и поддерживают каноничность православия, поднимают вопрос о совести",- пишет издание.

"Большинство митрополитов, которые выступали (на соборе), демонстрировали незнание важнейшей для единства православия проблемы и говорили как фанатичные сторонники Фанара. Большинство выступлений были без какой-либо экклезиологической основы. Нестройные и популистские, с националистическим ореолом. Словно ораторы сдавали экзамен на дисциплину и лесть своему властителю и господину. Как будто они искали выражения его удовлетворения",- пишет издание.

По его мнению, архиепископу удалось осуществить все, что он планировал.

"Ситуация может пойти к расколу внутри церкви Греции, если церковь России прервет общение с ней, как она сделала с Вселенским патриархатом. Если это произойдет, это будет хуже, чем проблема старостильников, которая все еще терзает церковь Греции. После того, как патриархат и другие автокефальные церкви будут официально уведомлены о решении архиерейского собора Элладской церкви, ожидается, что Синод Московского Патриархата соберется изучить ситуацию и принять решения", - говорится в статье.

Издание отмечает также, что на соборе было отклонено предложение провести открытое голосование, чтобы каждый митрополит нёс ответственность перед своей паствой.

"Для истории надо сказать, что из девяти митрополитов, которые были против признания и говорили или писали об этом, восемь были из автокефальной церкви (Элладской церкви). Из "новых земель" только один выступил против предложения архиепископа. Большинство митрополитов не говорили на соборе. Они молчали. Подобно Понтию Пилату, они дали судить без их участия", - пишет издание.