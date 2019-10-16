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РИА Новости

Медведев призвал увеличить число контрактов полного жизненного цикла

16:50 16.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым. 13 сентября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым. 13 сентября 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. В России к концу 2019 года на принципах полного жизненного цикла должен заключаться каждый 10-й контракт на дорожные работы, заявил в среду председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Медведев прилетел с рабочей поездкой в Екатеринбург, где проводит совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", также он примет участие в работе международной специализированной выставки "Дорога-2019", осмотрит Екатеринбургский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения и проведет встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Медведев в ходе совещания указал, что отдельный вопрос, который требует внимания, - это увеличение доли контрактов на принципах так называемого жизненного цикла.
"То есть на весь период проектирования, строительства, эксплуатации конкретной дороги, моста, эстакады или другого объекта. Это мировая практика, она позволяет существенно улучшить качество работ, обеспечить последующий мониторинг, она дисциплинирует подрядчиков, которые не заинтересованы в том, чтобы постоянно переделывать свой брак", - сказал премьер.
"К концу 2019 года на принципах жизненного цикла в России должен заключаться каждый 10-й контракт на дорожные работы, то есть 10%. Пока удалось достичь показателя примерно в 7%", - сказал Медведев в ходе совещания.
В целом ряде регионов, отметил премьер, нужно поторопиться с подготовкой этих документов.
Ранее Медведев поручил регионам в кратчайшие сроки устранить отставание по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Позже глава правительства призвал власти субъектов обратить внимание на качество региональных дорог, которое пока очень низкое. Он отмечал, что средства на строительство и ремонт предусмотрены в национальных проектах.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
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