В Москве пройдет фестиваль-пристройство "Тыквы и Коты"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В пространстве "КУБ" дизайн-завода "Флакон" 27 октября пройдет фестиваль для всей семьи "Тыквы и Коты", во время которого можно будет забрать понравившееся животное из приюта домой, сообщает пресс-служба благотворительного фонда "РЭЙ", организующего мероприятие.
На фестиваль приедут 50 кошек, котов и котят из приютов из Москвы и Московской области, гости смогут забрать полюбившегося питомца домой прямо с фестиваля, главное – иметь при себе паспорт.
"В программе фестиваля "Тыквы и коты" - бесплатные лекции ветеринаров и зоопсихологов о том, как правильно ухаживать и общаться с кошками, мастер-классы по изготовлению предметов интерьера для дома и для домашних любимцев, конкурсы и лотерея, благотворительный маркет интересных вещей для себя и своих питомцев, фуд-корт с полезной едой и сладостями, а самых маленьких посетителей ждет волшебство аквагрима! Первые 100 гостей фестиваля смогут угоститься бесплатным тыквенным соком", - говорится в пресс-релизе фонда.
На фестивале фонд "РЭЙ" будет принимать подарки для кошек и собак, которые находятся на его попечении в приютах Москвы и области.