В Москве пройдет фестиваль-пристройство "Тыквы и Коты"

"В программе фестиваля "Тыквы и коты" - бесплатные лекции ветеринаров и зоопсихологов о том, как правильно ухаживать и общаться с кошками, мастер-классы по изготовлению предметов интерьера для дома и для домашних любимцев, конкурсы и лотерея, благотворительный маркет интересных вещей для себя и своих питомцев, фуд-корт с полезной едой и сладостями, а самых маленьких посетителей ждет волшебство аквагрима! Первые 100 гостей фестиваля смогут угоститься бесплатным тыквенным соком", - говорится в пресс-релизе фонда.