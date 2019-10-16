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РИА Новости

В Москве пройдет фестиваль-пристройство "Тыквы и Коты"

16:48 16.10.2019
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© Фото : Фонд "РЭЙ"Благотворительный фестиваль "Тыквы и коты"
Благотворительный фестиваль Тыквы и коты
© Фото : Фонд "РЭЙ"
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В пространстве "КУБ" дизайн-завода "Флакон" 27 октября пройдет фестиваль для всей семьи "Тыквы и Коты", во время которого можно будет забрать понравившееся животное из приюта домой, сообщает пресс-служба благотворительного фонда "РЭЙ", организующего мероприятие.
На фестиваль приедут 50 кошек, котов и котят из приютов из Москвы и Московской области, гости смогут забрать полюбившегося питомца домой прямо с фестиваля, главное – иметь при себе паспорт.

"В программе фестиваля "Тыквы и коты" - бесплатные лекции ветеринаров и зоопсихологов о том, как правильно ухаживать и общаться с кошками, мастер-классы по изготовлению предметов интерьера для дома и для домашних любимцев, конкурсы и лотерея, благотворительный маркет интересных вещей для себя и своих питомцев, фуд-корт с полезной едой и сладостями, а самых маленьких посетителей ждет волшебство аквагрима! Первые 100 гостей фестиваля смогут угоститься бесплатным тыквенным соком", - говорится в пресс-релизе фонда.

На фестивале фонд "РЭЙ" будет принимать подарки для кошек и собак, которые находятся на его попечении в приютах Москвы и области.
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бездомные животныеФлаконМосква
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