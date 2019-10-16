Востоковед отметил важную роль возвращения Ракки под контроль Дамаска

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Возврат сирийской Ракки под контроль правительственной армии имеет стратегическое значение в условиях проводимой Турцией операции на северо-востоке арабской республики: тот факт, что сирийские войска вошли в Ракку, играет важную роль и с точки зрения будущего государственного устройства, и возможной федерализации Сирии, сказал РИА Новости доцент Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко.

В среду военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что отряды сирийской армии впервые с 2014 года вошли в город Ракка и установили свои наблюдательные пункты. Ракка в 2014 году была захвачена террористами "Исламского государства"* и стала де-факто цитаделью боевиков. В октябре 2017 года город был освобожден после многомесячной военной операции "Сирийских демократических сил" при поддержке авиации международной коалиции. В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была разрушена и до сих пор не восстановлена.

"Ракка - крупный город, столица одноименной провинции и имеет большое стратегическое значение. За этот город боролись сначала Сирийская свободная армия (ССА) и "Джебхат ан-Нусра" *, потом туда вошли боевики ИГИЛ*, а потом уже курдская оппозиция при поддержке американцев захватила город. Это важный экономический и стратегический узел и важный с символической точки зрения объект", - сказал Демиденко.

Востоковед подчеркнул, что тот факт, что сирийская армия вошла в Ракку, "важен и с точки зрения будущего Сирии". Демиденко отметил, что турецкое вторжение фактически привело к тому, что сейчас курдская оппозиция в союзе с войсками Башара Асада выступает как "некая общая политическая и военная сила".

"Как дальше будет развиваться ситуация, сказать сложно, но я сомневаюсь, что Турция рассчитывает долго удержаться на тех территориях, которые сейчас они контролируют или пытаются контролировать. Желание (президента Турции Тайипа) Эрдогана создать 30-километровую зону безопасности по всей северной границе Сирии вряд ли осуществимо, потому что турецкой армии придется противостоять армии сирийской, хотя, думаю, что до прямых боестолкновений не дойдет. А главное, что под прикрытием сирийской армии, которую поддерживают Россия и Иран, будут действовать курдские формирования, которые ничем не связаны. С такой ситуацией Турция уже сталкивалась неоднократно, когда пыталась подавить активность РПК и союзных РПК сил, например, на севере Ирака", - сказал востоковед.

"Сейчас есть некий политический результат для будущего Сирии, потому что сейчас и курды, и сирийские власти вынужденно оказались в состоянии политического диалога. Думаю, что это будет продолжаться, и мне кажется, что это шаг на пути федерализации Сирии и преобразования Сирии в некое новое демократическое государство, возможно, это уже большой шаг в направлении будущих мирных договоренностей", - заключил Демиденко.

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

Автономная администрация северо-востока Сирии в воскресение объявило о достигнутых договоренностях с Дамаском в рамках которых сирийская армия должна занять территории вдоль северной границы для отражения "турецкой агрессии". Правительственные войска на сегодняшний день вошли в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо.