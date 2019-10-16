Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T16:47Z
https://ria.ru/20191016/1559860181.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155979/67/1559796711_0:202:2614:1672_1036x0_80_0_0_fcc5517d38285a64155a4b82d4a46947.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Востоковед отметил важную роль возвращения Ракки под контроль Дамаска

16:47 16.10.2019
7530
© Фото : SANAСирийские военные в провинции Ракка
Сирийские военные в провинции Ракка
© Фото : SANA
Сирийские военные в провинции Ракка. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Возврат сирийской Ракки под контроль правительственной армии имеет стратегическое значение в условиях проводимой Турцией операции на северо-востоке арабской республики: тот факт, что сирийские войска вошли в Ракку, играет важную роль и с точки зрения будущего государственного устройства, и возможной федерализации Сирии, сказал РИА Новости доцент Института общественных наук РАНХиГС, востоковед Сергей Демиденко.
В среду военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что отряды сирийской армии впервые с 2014 года вошли в город Ракка и установили свои наблюдательные пункты. Ракка в 2014 году была захвачена террористами "Исламского государства"* и стала де-факто цитаделью боевиков. В октябре 2017 года город был освобожден после многомесячной военной операции "Сирийских демократических сил" при поддержке авиации международной коалиции. В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований Ракка была разрушена и до сих пор не восстановлена.
"Ракка - крупный город, столица одноименной провинции и имеет большое стратегическое значение. За этот город боролись сначала Сирийская свободная армия (ССА) и "Джебхат ан-Нусра" *, потом туда вошли боевики ИГИЛ*, а потом уже курдская оппозиция при поддержке американцев захватила город. Это важный экономический и стратегический узел и важный с символической точки зрения объект", - сказал Демиденко.
Востоковед подчеркнул, что тот факт, что сирийская армия вошла в Ракку, "важен и с точки зрения будущего Сирии". Демиденко отметил, что турецкое вторжение фактически привело к тому, что сейчас курдская оппозиция в союзе с войсками Башара Асада выступает как "некая общая политическая и военная сила".
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Вчера, 14:16Война в Сирии
Коалиция США уничтожила базу в Сирии после вывода войск
"Как дальше будет развиваться ситуация, сказать сложно, но я сомневаюсь, что Турция рассчитывает долго удержаться на тех территориях, которые сейчас они контролируют или пытаются контролировать. Желание (президента Турции Тайипа) Эрдогана создать 30-километровую зону безопасности по всей северной границе Сирии вряд ли осуществимо, потому что турецкой армии придется противостоять армии сирийской, хотя, думаю, что до прямых боестолкновений не дойдет. А главное, что под прикрытием сирийской армии, которую поддерживают Россия и Иран, будут действовать курдские формирования, которые ничем не связаны. С такой ситуацией Турция уже сталкивалась неоднократно, когда пыталась подавить активность РПК и союзных РПК сил, например, на севере Ирака", - сказал востоковед.
"Сейчас есть некий политический результат для будущего Сирии, потому что сейчас и курды, и сирийские власти вынужденно оказались в состоянии политического диалога. Думаю, что это будет продолжаться, и мне кажется, что это шаг на пути федерализации Сирии и преобразования Сирии в некое новое демократическое государство, возможно, это уже большой шаг в направлении будущих мирных договоренностей", - заключил Демиденко.
Жители пригорода Манбиджа встречают сирийскую армию
Вчера, 12:33Война в Сирии
В Кремле рассчитывают, что операция Турции в Сирии будет пропорциональна
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
Автономная администрация северо-востока Сирии в воскресение объявило о достигнутых договоренностях с Дамаском в рамках которых сирийская армия должна занять территории вдоль северной границы для отражения "турецкой агрессии". Правительственные войска на сегодняшний день вошли в ряд поселений в провинции Ракка и на севере Алеппо.
* Террористическая организация, запрещена в России
5022014
Обсудить 1
Война в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Турецкие военные в районе Манбиджа, Сирия
Швейцария изменила санкции против Сирии из-за турецкой операции
РИА
Новости
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Музейный проект Коломенская пастила в Коломне
Российская пастила привела канадскую фотомодель в замешательство
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Габбард обвинила власти США в использовании "Аль-Каиды"* в борьбе с Асадом
Лента
новостей
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7
Росавиация объяснила, почему S7 получила допуск на полеты в Грузию
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Флаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
Военные корабли в бухте Севастополя
Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия. 28 июля 2018
Коалиция США уничтожила базу в Сирии после вывода войск
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
Сирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку, сообщил источник
Конференция в Анкаре с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и представителями парламентской делегации из России
В МИД Украины нашли объяснение встрече Эрдогана с Поклонской
Микрофон
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Минтранс поддержал возвращение таможенного контроля в VIP-залы аэропортов
08:41В Приморье спасатели освободили ребенка, застрявшего в ливневой решетке
08:37Названо число обращений россиян предпенсионного возраста о нарушении прав
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40Новый налог грозит ростом тарифов ЖКХ, пишут "Известия"
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
Лента новостейМолния