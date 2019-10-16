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РИА Новости

В Чебоксарах девять бригад скорой работают на месте ДТП с троллейбусом

16:44 16.10.2019 (обновлено: 16:45 16.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Девять бригад скорой медицинской помощи и две бригады психологов работают на месте ДТП в Чебоксарах, где троллейбус с пассажирами врезался в столб, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.
ДТП произошло в среду около 15 часов на проспекте Тракторостроителей. По информации регионального управления ГИБДД, у водителя троллейбуса свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб. По данным ГИБДД, ушибы получили 18 человек, в том числе семь детей.
"По предварительным данным, пострадавших 19 человек, шесть из них – дети. Задействовано девять бригад скорой медицинской помощи, две бригады психологов. Больница скорой медицинской помощи и Республиканская детская клиническая больница полностью готовы к приему пострадавших", - говорится в сообщении минздрава.
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ГИБДД МВД РФНижний НовгородЧувашияЧебоксарыПроисшествия
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