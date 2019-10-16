В Чебоксарах девять бригад скорой работают на месте ДТП с троллейбусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Девять бригад скорой медицинской помощи и две бригады психологов работают на месте ДТП в Чебоксарах, где троллейбус с пассажирами врезался в столб, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.

ДТП произошло в среду около 15 часов на проспекте Тракторостроителей. По информации регионального управления ГИБДД, у водителя троллейбуса свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб. По данным ГИБДД, ушибы получили 18 человек, в том числе семь детей.