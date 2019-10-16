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РИА Новости

Под Курском столкнулись шесть автомобилей, пострадали два человека

16:43 16.10.2019 (обновлено: 16:47 16.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВОРОНЕЖ, 16 окт - РИА Новости. Два человека пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей и трех грузовиков в Курской области, сообщил в среду РИА Новости представитель ЕДДС по Фатежскому району.
Информация о дорожно-транспортном происшествии возле населенного пункта Умские Дворы Фатежского района поступил спасателям в 14.41 мск 16 октября.
"Произошло столкновение шести автомобилей: легковых автомобилей "Волга", "Нива", Nissan Note и грузовых автомобилей Mercedes, Volvo, КаМАЗ... В результате ДТП есть пострадавшие", - говорится в сообщении главного управления МЧС по Курской области.
Как пояснил РИА Новости представитель ЕДДС по Фатежскому району, в результате ДТП пострадали два человека.
"Мужчина и женщина из "Нивы" были госпитализированы. Угрозы жизни нет, они в травматологическом отделении больницы", - сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
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