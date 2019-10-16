Молдавский эксперт надеется на раскрытие Россией данных о политике Усатом

КИШИНЕВ, 16 окт — РИА Новости. Политический аналитик Института эффективной политики Молдавии Виталий Андриевский считает, что следствие может выяснить много нового о делах молдавского политика Ренато Усатого, которого в РФ подозревают в связи с бывшим полковником МВД Дмитрием Захарченко.

СК расследует причастность Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме "молдавский ландромат", сообщил в среду РБК . По данным СМИ, следствие проверяет роль в этой схеме лидера оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" и экс-мэра второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатого, пока он проходит свидетелем. Сам Усатый заявил, что с Захарченко не знаком.

"У меня есть резон думать, что не все так чисто у Усатого. Может быть, раньше в России Усатого рассматривали, как удачный политический проект и поэтому закрывали глаза на его шалости, а сейчас решили выяснить, откуда у него доходы, и появились дела, связанные с железной дорогой, его связали с Захарченко. В РФ дали зеленый свет расследовать все шалости Усатого в России. Если там будут серьезно заниматься расследованием, то мы, возможно, узнаем еще много информации об Усатом", - заявил Андриевский в комментарии РИА Новости.

По словам аналитика, о связях Усатого с железной дорогой было известно еще до того, как он появился на молдавской политической арене. Он отметил, что публично с телеэкрана просил Усатого предоставить информацию о своих доходах в России, а также об уплате налогов, но так и не получил ответа.

"До появления Усатого в политике ходили слухи, что он хотел добиться сдачи в концессию России молдавской железной дороги, это было в те времена, когда премьером был Владимир Филат. Многие задавались вопросом о том, откуда такие деньги у Усатого, он платил налоги в Молдавии, но не представил ни одного документа об уплате налогов в России, хотя потратил на избирательную кампанию около пяти миллионов евро. Представьте, какие налоги он должен был заплатить в РФ", - добавил Андриевский.