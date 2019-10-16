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РИА Новости

Молдавский эксперт надеется на раскрытие Россией данных о политике Усатом

16:42 16.10.2019
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© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкРенато Усатый
Ренато Усатый
© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь
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Ренато Усатый. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 окт — РИА Новости. Политический аналитик Института эффективной политики Молдавии Виталий Андриевский считает, что следствие может выяснить много нового о делах молдавского политика Ренато Усатого, которого в РФ подозревают в связи с бывшим полковником МВД Дмитрием Захарченко.
СК расследует причастность Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме "молдавский ландромат", сообщил в среду РБК. По данным СМИ, следствие проверяет роль в этой схеме лидера оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" и экс-мэра второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатого, пока он проходит свидетелем. Сам Усатый заявил, что с Захарченко не знаком.
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"У меня есть резон думать, что не все так чисто у Усатого. Может быть, раньше в России Усатого рассматривали, как удачный политический проект и поэтому закрывали глаза на его шалости, а сейчас решили выяснить, откуда у него доходы, и появились дела, связанные с железной дорогой, его связали с Захарченко. В РФ дали зеленый свет расследовать все шалости Усатого в России. Если там будут серьезно заниматься расследованием, то мы, возможно, узнаем еще много информации об Усатом", - заявил Андриевский в комментарии РИА Новости.
По словам аналитика, о связях Усатого с железной дорогой было известно еще до того, как он появился на молдавской политической арене. Он отметил, что публично с телеэкрана просил Усатого предоставить информацию о своих доходах в России, а также об уплате налогов, но так и не получил ответа.
"До появления Усатого в политике ходили слухи, что он хотел добиться сдачи в концессию России молдавской железной дороги, это было в те времена, когда премьером был Владимир Филат. Многие задавались вопросом о том, откуда такие деньги у Усатого, он платил налоги в Молдавии, но не представил ни одного документа об уплате налогов в России, хотя потратил на избирательную кампанию около пяти миллионов евро. Представьте, какие налоги он должен был заплатить в РФ", - добавил Андриевский.
Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
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