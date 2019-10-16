Дмитрий Певцов посвятит концерты в Кремле памяти Марка Захарова

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Народный артист РФ Дмитрий Певцов второго и третьего ноября даст в Кремлевском дворце концерты "Музыкальные шедевры советского кино", которые посвятит памяти худрука театра "Ленком" Марка Захарова.

Концерты приурочены к 35-летию творческой деятельности актера, из которых 28 лет он служит в театре "Ленком".

"Оба концерта мы посвятим памяти Марка Анатольевича Захарова, в программе прозвучат песни из его фильмов, в частности из "Обыкновенного чуда", — сказал Певцов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в среду.

По его словам, режиссером программы в Кремле стала его жена, актриса Ольга Дроздова.

"Программа не зря называется "Музыкальные шедевры". Если взять период советского кино с 60-е по 80-е годы и современное российское кино, тут даже нечего сравнивать. То, что осталось от советского наследия, — это удивительный пласт культуры, в советскую эпоху рождались удивительные произведения. В российском кино ничего подобного нет", — рассказал Певцов.

Он отказался раскрыть программу концертов на пресс-конференции, отметил лишь, что "шедевральных" песен настолько много, что, вероятно, последует продолжение.