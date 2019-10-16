Суд арестовал двух фигурантов дела о беспорядках в Москве

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Максима Мартинцова и Владимира Емельянова по обвинению в применении насилия к представителям власти во время несанкционированного митинга 27 июля в столице.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, срок ареста обоих фигурантов установлен до 14 декабря.

Обвиняемые свою вину не признали.

По версии следствия, Емельянов схватил росгвардейца за форму и мешал ему работать.

Мартинцова обвиняют в том, что он, а также Егор Лесных и Александр Мыльников, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар.

В СК подчеркнули, что противоправные действия подтверждаются свидетелями, а также видеозаписями с места событий.