Суд арестовал двух фигурантов дела о беспорядках в Москве

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Максима Мартинцова и Владимира Емельянова по обвинению в применении насилия к представителям власти во время несанкционированного митинга 27 июля в столице.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, срок ареста обоих фигурантов установлен до 14 декабря.
Обвиняемые свою вину не признали.
По версии следствия, Емельянов схватил росгвардейца за форму и мешал ему работать.
Мартинцова обвиняют в том, что он, а также Егор Лесных и Александр Мыльников, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар.
В СК подчеркнули, что противоправные действия подтверждаются свидетелями, а также видеозаписями с места событий.
Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистриованными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 и 27 июля, а также 3 августа. На них полиция задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Против части из них возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на росгвардейцев. Некоторых фигурантов уже осудили, с других обвинения сняли.
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