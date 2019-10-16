В Иркутске столкнулись троллейбус и маршрутка

ИРКУТСК, 16 окт – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, госпитализированы в Иркутске после столкновения троллейбуса и маршрутного такси, сообщает ГУМВД по региону.

По данным полиции, маршрутное такси №16 остановилось перед взъездом на кольцо возле плотины ГЭС, чтобы уступить дорогу автомобилям, двигавшимся по главной дороге. Водитель троллейбуса маршрута №3 следовавший позади, не успел среагировать и допустил столкновение с маршруткой.

"В результате случившего два пассажирки маршрутки и 10-летняя девочка, находящаяся в троллейбусе, госпитализированы", - говорится в сообщении.