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РИА Новости

В Иркутске столкнулись троллейбус и маршрутка

16:33 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ИРКУТСК, 16 окт – РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, госпитализированы в Иркутске после столкновения троллейбуса и маршрутного такси, сообщает ГУМВД по региону.
По данным полиции, маршрутное такси №16 остановилось перед взъездом на кольцо возле плотины ГЭС, чтобы уступить дорогу автомобилям, двигавшимся по главной дороге. Водитель троллейбуса маршрута №3 следовавший позади, не успел среагировать и допустил столкновение с маршруткой.
"В результате случившего два пассажирки маршрутки и 10-летняя девочка, находящаяся в троллейбусе, госпитализированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительным данным, в аварии виноват водитель троллейбуса.
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