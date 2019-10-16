Советник Асада сообщила о возможных переговорах Турции и Сирии в Сочи

Президент Сирии Башар Асад во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным в Дамаске

ДАМАСК, 16 окт – РИА Новости. В Сочи могут состояться турецко-сирийские переговоры по ситуации вокруг операции турецких ВС на севере САР, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам Бусейна Шаабан.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее в среду, что Дамаск и Анкара должны наладить практическое сотрудничество на основе Аданского соглашения 1998 года, Россия готова оказывать содействие их диалогу.

"Российские друзья сегодня объявили, что пытаются организовать турецко-сирийскую встречу по вопросам безопасности в Сочи. Мы это услышали от русских, у нас нет никаких контактов с Анкарой – с силой, оккупирующей нашу страну и разрушающей ее", - заявила Шаабан в интервью телеканалу RT Arabic.

Она отметила, что Дамаск рад выводу американских войск из Сирии, но не желает, чтобы "американский оккупант сменился на турецкого".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении с сирийскими властями договоренности о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.