Эксперт оценил данные о наличии этанола в крови сбитого под Кировом ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Обнаружение алкоголя в крови погибшего при ДТП мальчика может быть не связано с приемом алкоголя ребенком, заявил РИА Новости начальник Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Алексей Мальцев.
По данным следствия, в июле в Кировской области 6-летнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. Было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствием установлено, что за рулем автомобиля находился полицейский. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы по делу сбитого в Кировской области мальчика, в крови которого, по данным СМИ, было обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кировской области, в среду дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУСК, в ближайшее время будет назначено проведение повторных экспертиз.
Начальник Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы заявил корреспонденту агентства, что не может комментировать результаты экспертизы. "Есть статья Уголовного кодекса о неразглашении данных предварительного следствия, мы работаем в рамках закона", - сказал он.
На вопрос корреспондента агентства, есть ли разумное объяснение содержанию этанола в размере 0,51 промилле в крови шестилетнего ребенка, Мальцев сказал, что "есть некоторые причины, почему это может быть, не связанные с приемом алкоголя ребенком… например, возможно образование (этанола) уже во взятом объекте (крови), либо какие-то другие варианты".
Ранее большой общественный резонанс вызвал случай с обнаружением этанола в крови мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе в ноябре 2017 года. Первичная судмедэкспертиза выявила в крови ребенка алкоголь, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения" - 2,7 промилле. Позже комплексная судебная экспертиза опровергла этот вывод, установив, что ребенок был трезв. В мае 2019 года приговором суда эксперту Михаилу Клейменову, который, согласно материалам уголовного дела, "изъял образец крови ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения", было назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.