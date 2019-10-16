Эксперт оценил данные о наличии этанола в крови сбитого под Кировом ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Обнаружение алкоголя в крови погибшего при ДТП мальчика может быть не связано с приемом алкоголя ребенком, заявил РИА Новости начальник Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Алексей Мальцев.

По данным следствия, в июле в Кировской области 6-летнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. Было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствием установлено, что за рулем автомобиля находился полицейский. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы по делу сбитого в Кировской области мальчика, в крови которого, по данным СМИ, было обнаружено 0,51 промилле алкоголя. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кировской области, в среду дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУСК, в ближайшее время будет назначено проведение повторных экспертиз.

Начальник Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы заявил корреспонденту агентства, что не может комментировать результаты экспертизы. "Есть статья Уголовного кодекса о неразглашении данных предварительного следствия, мы работаем в рамках закона", - сказал он.

На вопрос корреспондента агентства, есть ли разумное объяснение содержанию этанола в размере 0,51 промилле в крови шестилетнего ребенка, Мальцев сказал, что "есть некоторые причины, почему это может быть, не связанные с приемом алкоголя ребенком… например, возможно образование (этанола) уже во взятом объекте (крови), либо какие-то другие варианты".