Турция ответит на санкции США, заявил Чавушоглу

АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Анкара даст ответ на санкции США, введенные против нее из-за турецкой операции в Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.

"Мы видим, что Трамп под давлением внутриполитических факторов предпринимает против нас некоторые шаги. Никакие санкции и угрозы неприемлемы. Мы предпримем ответные шаги на эти санкции, мы дадим свой ответ", - сказал Чавушоглу, выступая в турецком парламенте.