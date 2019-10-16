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РИА Новости

Турция ответит на санкции США, заявил Чавушоглу

16:25 16.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с Сергеем Лавровым. 24 августа 2018
МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с Сергеем Лавровым. 24 августа 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Анкара даст ответ на санкции США, введенные против нее из-за турецкой операции в Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
"Мы видим, что Трамп под давлением внутриполитических факторов предпринимает против нас некоторые шаги. Никакие санкции и угрозы неприемлемы. Мы предпримем ответные шаги на эти санкции, мы дадим свой ответ", - сказал Чавушоглу, выступая в турецком парламенте.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и председатель Госдумы России Вячеслав Володин во время встречи в Стамбуле. 12 октября 2019
12 октября, 12:21РИА Новости
Володин обсудил c Чавушоглу российско-турецкие отношения
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Военная операция Турции в СирииМевлют ЧавушоглуДональд ТрампСирияВ мире
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