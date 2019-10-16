Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) опубликовала обновленные правила отбора на Евровидение-2020.

Теперь к конкурсу не допустят артистов, выступавших на территории России после 2014 года. Не смогут пройти отбор и те, кто въезжал на территорию Крыма "с нарушением законодательства Украины".

По словам председателя правления НОТУ Зураба Аласании, потенциальный представитель страны на Евровидении должен "разделять позицию и ценности украинского общества".

В 2019 году на Украине разгорелся скандал из-за отбора участника Евровидения. Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.

Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а финал — 16 мая.