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РИА Новости
Культура

Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение

16:22 16.10.2019 (обновлено: 04:56 17.10.2019)
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© Fotolia / Andrew BaydaМикрофон
Микрофон
© Fotolia / Andrew Bayda
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) опубликовала обновленные правила отбора на Евровидение-2020.
Теперь к конкурсу не допустят артистов, выступавших на территории России после 2014 года. Не смогут пройти отбор и те, кто въезжал на территорию Крыма "с нарушением законодательства Украины".
По словам председателя правления НОТУ Зураба Аласании, потенциальный представитель страны на Евровидении должен "разделять позицию и ценности украинского общества".
В 2019 году на Украине разгорелся скандал из-за отбора участника Евровидения. Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а финал — 16 мая.
В 2019 году конкурс проходил в Израиле. Победил Дункан Лоуренс из Нидерландов, набрав 492 балла. Второе место занял представитель Италии Мамуд, третье — россиянин Сергей Лазарев.
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КультураЕвровидениеРоттердамРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Обыкновенный демократический фашизм по американской методичке.
16 октября, 16:25
МСМаксим Солдусов
8731109
такие "нацистские ценности" разделяет такие как Аласания и кучка неонацистов , а не народ Украины.
16 октября, 17:09
АОАлександр Орлов
55110314
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