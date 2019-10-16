Жители Саратова вступились за участкового, проверявшего убийцу школьницы

САМАРА, 16 окт - РИА Новости. Жители Саратова выступили в поддержку участкового уполномоченного полиции, на административном участке которого проживает подозреваемый в убийстве девятилетней девочки.

Утром 9 октября девятилетняя девочка в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Его арестовали 12 октября.

Ранее ГУМВД по Саратовской области сообщало, что после освобождения из мест лишения свободы в июле 2017 года подозреваемый был поставлен на профилактический учет, мужчину каждый квартал проверял участковый, жалоб на его поведение не поступало. Ведомство отмечало также, что оценка работе сотрудника полиции на закрепленном участке будет дана в рамках проверки. После этого на ресурсе change.org была размещена петиция в поддержку участкового.

"Давайте не позволим системе спустить всех собак на того, кого попроще! Помогите остановить показательные действия в отношении рядового участкового Александра Снопова", - говорится в петиции.

По данным автора петиции, планируется "применить меры" к участковому, который принимал активное участие в поисках погибшей девочки и зарекомендовал себя как порядочный, ответственный и неравнодушный сотрудник. Под петицией подписались более 2,6 тысячи человек.