"Автодор" готовит систему безбарьерной оплаты проезда по платным дорогам

Въезд на платную дорогу в объезд города Одинцово в Московской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко на международной специализированной выставке "Дорога-2019" в Екатеринбурге рассказал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о новой системе безбарьерного взимания платы за проезд по платным дорогам, премьер отметил эффективность грядущих нововведений.

После осмотра карты реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", премьер принял участие в церемонии подписания концессионного соглашения по инвестпроекту строительства обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу общей протяженностью около 100 километров и стоимостью 121 миллиард рублей. Строить дорогу будет хозяйственное партнерство "Обход Тольятти" в лице госкомпании "Автодор" и "Инфракапа".

Далее глава "Автодора" Вячеслав Петушенко рассказал премьеру о работе готовящейся к запуску системы безбарьерного взимания платы за проезд по платным дорогам "свободный поток", а также показал действующие сейчас варианты оплаты проезда. Медведев, в свою очередь, отметил эффективность грядущих нововведений.