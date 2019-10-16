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РИА Новости

"Автодор" готовит систему безбарьерной оплаты проезда по платным дорогам

16:09 16.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВъезд на платную дорогу в объезд города Одинцово в Московской области
Въезд на платную дорогу в объезд города Одинцово в Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко на международной специализированной выставке "Дорога-2019" в Екатеринбурге рассказал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о новой системе безбарьерного взимания платы за проезд по платным дорогам, премьер отметил эффективность грядущих нововведений.
После осмотра карты реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", премьер принял участие в церемонии подписания концессионного соглашения по инвестпроекту строительства обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу общей протяженностью около 100 километров и стоимостью 121 миллиард рублей. Строить дорогу будет хозяйственное партнерство "Обход Тольятти" в лице госкомпании "Автодор" и "Инфракапа".
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Далее глава "Автодора" Вячеслав Петушенко рассказал премьеру о работе готовящейся к запуску системы безбарьерного взимания платы за проезд по платным дорогам "свободный поток", а также показал действующие сейчас варианты оплаты проезда. Медведев, в свою очередь, отметил эффективность грядущих нововведений.
В завершении своего обхода Медведев посетил стенды Свердловской и Самарской областей, а также побывал вместе с главой Государственной транспортной лизинговой компании Сергеем Храмагиным в салоне низковольтного автобуса большого класса для городских перевозок ЛиАЗ-5292.67. После этого премьер, лично сев за руль внедорожника Mercedes из кортежа, отправился на совещание по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги".
Платные участки дорог в России
21 мая 2012, 14:57РИА Недвижимость
Платные участки дорог в РоссииПервый в Московской области платный участок автомобильной дороги М-4 "Дон" был открыт 15 мая. Месяц он будет работать бесплатно, в тестовом режиме. Длина его составляет 23 км.
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АвтодорАвтоДмитрий МедведевРоссияОбщество
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