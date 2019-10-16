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РИА Новости
Культура

Актриса Наталия Белохвостикова попала в реанимацию, сообщили СМИ

16:05 16.10.2019 (обновлено: 21:19 16.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктриса Наталия Белохвостикова
Актриса Наталия Белохвостикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актриса Наталия Белохвостикова. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова попала в реанимацию после операции на сердце в одной из столичных клиник.
Как сообщает РЕН ТВ, артистка обратилась за медицинской помощью из-за нарушений ритмов сердца. Врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое.
Наталия Белохвостикова — лауреат двух Государственных премий СССР, она сыграла в таких фильмах, как "Тегеран-43", "Стакан воды", "Принцесса цирка", "Законный брак", и многих других.
Кадр из художественного фильма Пой песню, поэт
28 июля 2016, 10:19РИА Новости
Утонченные и возвышенные героини Натальи Белохвостиковой
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