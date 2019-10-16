Актриса Наталия Белохвостикова попала в реанимацию, сообщили СМИ

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова попала в реанимацию после операции на сердце в одной из столичных клиник.
Как сообщает РЕН ТВ, артистка обратилась за медицинской помощью из-за нарушений ритмов сердца. Врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое.
Наталия Белохвостикова — лауреат двух Государственных премий СССР, она сыграла в таких фильмах, как "Тегеран-43", "Стакан воды", "Принцесса цирка", "Законный брак", и многих других.
28 июля 2016, 10:19РИА НовостиУтонченные и возвышенные героини Натальи Белохвостиковой