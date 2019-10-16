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РИА Новости

"Лукойл" направит на выплаты акционерам весь свободный денежный поток

16:05 16.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Лукойл" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд компании Лукойл на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Совет директоров "Лукойла" решил выплачивать дивиденды дважды в год и направлять на выплаты не менее 100% скорректированного свободного денежного потока.
При этом сумма промежуточных дивидендов будет рассчитываться на основании консолидированной финансовой отчетности за шестимесячный период.
"Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Чистая прибыль компании по МСФО за первое полугодие выросла на 19,6% в годовом выражении и составила 330,5 миллиарда рублей.
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ЛУКОЙЛЭкономика
Популярные комментарии
На снижение цены топлива направили бы весь поток, вот это новость была. А так это обьявление о том, что кто то там станет богаче.
16 октября, 16:47
aarrem1979
1630301
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