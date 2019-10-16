"Лукойл" направит на выплаты акционерам весь свободный денежный поток

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Совет директоров "Лукойла" решил выплачивать дивиденды дважды в год и направлять на выплаты не менее 100% скорректированного свободного денежного потока.

При этом сумма промежуточных дивидендов будет рассчитываться на основании консолидированной финансовой отчетности за шестимесячный период.

"Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Чистая прибыль компании по МСФО за первое полугодие выросла на 19,6% в годовом выражении и составила 330,5 миллиарда рублей.