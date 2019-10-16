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РИА Новости

Экстремальное снижение МиГ-29 попало на видео

16:04 16.10.2019 (обновлено: 17:07 16.10.2019)
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором истребитель МиГ-29 совершил проход на сверхмалой высоте. Ролик опубликован на странице SafaofArmies в фейсбуке.
В подписи к ролику говорится, что самолетом управлял алжирский пилот.
Точная дата и место съемок не указаны. Предположительно, маневры были выполнены на аэродроме на западе Алжира.
МиГ-29 (по кодификации НАТО Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский истребитель четвертого поколения. Самолет предназначен для уничтожения любых типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях.
На 2017 год в составе ВВС Алжира числились 23 истребителя МиГ-29С/УБ.
Опубликовано видео маневров воздушного боя пилотажных групп ВКС
28 августа, 17:08РИА Новости
Опубликовано видео маневров воздушного боя пилотажных групп ВКС
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МиГ-29Алжир (республика)БезопасностьВ мире
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