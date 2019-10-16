Экстремальное снижение МиГ-29 попало на видео

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором истребитель МиГ-29 совершил проход на сверхмалой высоте. Ролик опубликован на странице В Сети появилось видео, на котором истребитель МиГ-29 совершил проход на сверхмалой высоте. Ролик опубликован на странице SafaofArmies в фейсбуке.

В подписи к ролику говорится, что самолетом управлял алжирский пилот.

Точная дата и место съемок не указаны. Предположительно, маневры были выполнены на аэродроме на западе Алжира.

МиГ-29 (по кодификации НАТО Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский истребитель четвертого поколения. Самолет предназначен для уничтожения любых типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях.