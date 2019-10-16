Медведев раскритиковал губернаторов за слабую работу по "дорожному" проекту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев раскритиковал глав ряда регионов за слабую реализацию национального проекта по безопасности на дорогах.

Медведев прилетел с рабочей поездкой в Екатеринбург, где проводит совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

"Важно, чтобы все, о чем мы говорили здесь, услышали. Это касается не только похвалы, но и тех, кто отстает… Я имею в виду низкий уровень выполнения работ - менее 50%. Это Забайкальский край, Крым, Сахалинская область", - сказал Медведев в ходе совещания.

Как указал премьер, все это нужно отметить, чтобы "коллеги подтягивали свои результаты там, где это возможно". "А там, где невозможно, будем учитывать на будущее, как деньги делить, кто справляется с этой работой, а кто - нет", - заключил Медведев.