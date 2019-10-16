Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T16:03Z
https://ria.ru/20191016/1559857791.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155985/61/1559856184_0:122:3052:1839_1036x0_80_0_0_b9e7203206fe661a52ea3ccff6ddc221.jpg
РИА Новости

Медведев раскритиковал губернаторов за слабую работу по "дорожному" проекту

16:03 16.10.2019
236
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев раскритиковал глав ряда регионов за слабую реализацию национального проекта по безопасности на дорогах.
Медведев прилетел с рабочей поездкой в Екатеринбург, где проводит совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции выставки Дорога-2019 в Екатеринбурге
Вчера, 15:54РИА Новости
Медведев посетовал, что на совещании по дорогам нет представителя Минздрава
"Важно, чтобы все, о чем мы говорили здесь, услышали. Это касается не только похвалы, но и тех, кто отстает… Я имею в виду низкий уровень выполнения работ - менее 50%. Это Забайкальский край, Крым, Сахалинская область", - сказал Медведев в ходе совещания.
Как указал премьер, все это нужно отметить, чтобы "коллеги подтягивали свои результаты там, где это возможно". "А там, где невозможно, будем учитывать на будущее, как деньги делить, кто справляется с этой работой, а кто - нет", - заключил Медведев.
Ранее он поручил регионам в кратчайшие сроки устранить отставание по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Позже глава правительства призвал власти субъектов обратить внимание на качество региональных дорог, которое пока очень низкое. Медведев отмечал, что средства на строительство и ремонт предусмотрены в национальных проектах.
350210
Обсудить 0
Дмитрий МедведевСахалинКрымЗабайкальский крайРоссияЭкономика
Рекомендуем
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Медведев посетовал, что на совещании по дорогам нет представителя Минздрава
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым. 13 сентября 2019
Медведев призвал увеличить число контрактов полного жизненного цикла
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Медведев заявил о росте числа погибших в ДТП в 17 регионах
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Медведев потребовал разобраться в ситуации с ремонтом дорог в регионах
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке
Путин пообещал проверить результат работ по ликвидации последствий паводков
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Путин призвал неформально подойти к помощи пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении
Помогать пострадавшим от паводков нужно "с душой и сердцем", заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке
Устранять последствия паводков нужно независимо от праздников, заявил Путин
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время осмотра экспозиции выставки Дорога-2019 в Екатеринбурге
Медведев осмотрел выставку "Дорога-2019" в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу финансового оздоровления организаций ОПК. 16 октября 2019
Путин: производители должны покрыть спрос на высокотехнологичную продукцию
Въезд на платную дорогу в объезд города Одинцово в Московской области
"Автодор" готовит систему безбарьерной оплаты проезда по платным дорогам
Зажжение газовой конфорки
Долг Подмосковья за газ впервые достиг исторического минимума с 2011 года
Министерство финансов РФ
Минфин увидел в перекредитовании россиян признаки пирамиды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41В Приморье спасатели освободили ребенка, застрявшего в ливневой решетке
08:37Названо число обращений россиян предпенсионного возраста о нарушении прав
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40Новый налог грозит ростом тарифов ЖКХ, пишут "Известия"
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
Лента новостейМолния