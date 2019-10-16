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РИА Новости
Культура

Клип Guns N’ Roses набрал миллиард просмотров на YouTube

17:39 16.10.2019
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Сингл Sweet Child O 'Mine американской хард-рок группы Guns N’ Roses набрал более миллиарда просмотров на YouTube, о чем рассказали музыканты в Твиттере.
В июле прошлого года СМИ писали о том, что ролик Guns N ’Roses на песню November Rain, выпущенный в 1992 году, перешел отметку в миллиард просмотров.
Полтора года спустя к этому рекорду приблизилось видео 1988 года на песню Sweet Child O ’Mine, что сделало этот клип первым из выпущенных в 80-х годах, которое посмотрели столько раз.
Устанавливать рекорды — обычное дело для рок-группы. Первый альбом Appetite for Destruction (1987 год) вошел в историю как самый продаваемый дебютный диск в США. Он разошелся тиражом более 30 миллионов копий по всему миру.
Всего музыканты выпустили шесть пластинок, которые были распроданы по 100 миллионов копий каждая.
Сейчас музыканты находятся в мировом турне Not In This Lifetime. В эту пятницу они должны выступить в Мексике.
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