Клип Guns N’ Roses набрал миллиард просмотров на YouTube

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Сингл Sweet Child O 'Mine американской хард-рок группы Guns N’ Roses набрал более миллиарда просмотров на YouTube, о чем рассказали музыканты в Твиттере.
#GNR fam made this moment. #SweetChildOMine has hit over 1 billion views on @youtubemusic 🌹https://t.co/22kobuiIu6 pic.twitter.com/F9QTmHDXGT— Guns N' Roses (@gunsnroses) 15 октября 2019 г.
В июле прошлого года СМИ писали о том, что ролик Guns N ’Roses на песню November Rain, выпущенный в 1992 году, перешел отметку в миллиард просмотров.
Полтора года спустя к этому рекорду приблизилось видео 1988 года на песню Sweet Child O ’Mine, что сделало этот клип первым из выпущенных в 80-х годах, которое посмотрели столько раз.
Устанавливать рекорды — обычное дело для рок-группы. Первый альбом Appetite for Destruction (1987 год) вошел в историю как самый продаваемый дебютный диск в США. Он разошелся тиражом более 30 миллионов копий по всему миру.
Всего музыканты выпустили шесть пластинок, которые были распроданы по 100 миллионов копий каждая.
Сейчас музыканты находятся в мировом турне Not In This Lifetime. В эту пятницу они должны выступить в Мексике.
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