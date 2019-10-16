Устранять последствия паводков нужно независимо от праздников, заявил Путин

"Давайте не откладывать это в долгий ящик, не смотреть на приближающиеся там различные праздники, а работать так, как того требует обстановка, и так, как этого ждут от нас люди, которые живут на этих территориях", - сказал он на совещании по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и ДФО.