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РИА Новости

Устранять последствия паводков нужно независимо от праздников, заявил Путин

15:56 16.10.2019 (обновлено: 16:11 16.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что работой по ликвидации последствий паводков в российских регионах нужно заниматься активно, независимо от предстоящих праздников.
"Давайте не откладывать это в долгий ящик, не смотреть на приближающиеся там различные праздники, а работать так, как того требует обстановка, и так, как этого ждут от нас люди, которые живут на этих территориях", - сказал он на совещании по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и ДФО.
Последствия наводнения в Тулуне
Вчера, 15:09РИА Недвижимость
Путин раскритиковал чиновников за работу по ликвидации последствий паводков
Наводнение в Иркутской области, которое произошло в конце июня, унесло жизни 25 человек, шестеро пропали без вести. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой подтопило дома в девяти населенных пунктах.
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Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
если призывать более умно, то нужно не последствия разгребать, а работать над предотвращением паводков: расселять людей в социальное жилье в местностях, где паводков не бывает, взрывать ледяные заторы на реках, чистить русла, строить дамбы... и - КОНТРОЛЬ, чтоб выделенные на это деньги не воровали чиновники... еще ввести смертную казнь за воровство у народа
16 октября, 16:06
просто Хемуль
2201400
Деньги ушли на выплаты премий краевым чиновникам за сверхурочную и тяжелейшую работу по ликвидации последствий паводка.
16 октября, 16:47
ИБИван Бездомный
530400
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