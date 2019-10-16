Медведев посетовал, что на совещании по дорогам нет представителя Минздрава

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев раскритиковал организаторов совещания по безопасности на дорогах в Екатеринбурге за отсутствие на нем представителя Минздрава.

Медведев прилетел с рабочей поездкой в Екатеринбург, где проводит совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", также он примет участие в работе международной специализированной выставки "Дорога-2019", осмотрит Екатеринбургский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения и проведет встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Обращаю внимание: …плохо, что на нашем совещании сегодня нет представителя Минздрава. У нас совещание посвящено, в том числе, безопасности на дорогах. Это вопрос к тем, кто организовывал, …к аппарату. Это абсолютно неправильно", - сказал Медведев в ходе совещания.