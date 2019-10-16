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РИА Новости

Медведев посетовал, что на совещании по дорогам нет представителя Минздрава

15:54 16.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев раскритиковал организаторов совещания по безопасности на дорогах в Екатеринбурге за отсутствие на нем представителя Минздрава.
Медведев прилетел с рабочей поездкой в Екатеринбург, где проводит совещание о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", также он примет участие в работе международной специализированной выставки "Дорога-2019", осмотрит Екатеринбургский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения и проведет встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
"Обращаю внимание: …плохо, что на нашем совещании сегодня нет представителя Минздрава. У нас совещание посвящено, в том числе, безопасности на дорогах. Это вопрос к тем, кто организовывал, …к аппарату. Это абсолютно неправильно", - сказал Медведев в ходе совещания.
Ранее Медведев поручил регионам в кратчайшие сроки устранить отставание по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Позже глава правительства призвал власти субъектов обратить внимание на качество региональных дорог, которое пока очень низкое. Он отмечал, что средства на строительство и ремонт предусмотрены в национальных проектах.
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