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РИА Новости

Путин пообещал проверить результат работ по ликвидации последствий паводков

15:53 16.10.2019 (обновлено: 16:08 16.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что фронт работ по ликвидации последствий паводков в регионах России большой и должен быть развернут как можно скорее, и пообещал по завершении этой деятельности обязательно проверить результат.
"Ситуация в пострадавших от паводка регионах должна быть лучше, может быть лучше и обязательно будет лучше. После окончания работ я обязательно проверю, каков результат", - пообещал Путин, завершая совещание о ликвидации последствий паводков в Сибири и на Дальнем Востоке.
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"Мы представляем себе весь фронт работ, он достаточно большой. И этот фронт работ должен быть развернут как можно быстрее, разумеется, в соответствии с климатическими условиями, чтобы зря мы деньги на ветер не бросали - ничего не бросали, а деньги тем более на ветер не бросали, - чтобы каждый рубль пошёл на благо тех регионов и людей, которые в этих регионах проживают", - подчеркнул он.
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