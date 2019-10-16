Путин пообещал проверить результат работ по ликвидации последствий паводков

НОВО-ОГАРЕВО, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что фронт работ по ликвидации последствий паводков в регионах России большой и должен быть развернут как можно скорее, и пообещал по завершении этой деятельности обязательно проверить результат.

"Ситуация в пострадавших от паводка регионах должна быть лучше, может быть лучше и обязательно будет лучше. После окончания работ я обязательно проверю, каков результат", - пообещал Путин, завершая совещание о ликвидации последствий паводков в Сибири и на Дальнем Востоке.

"Мы представляем себе весь фронт работ, он достаточно большой. И этот фронт работ должен быть развернут как можно быстрее, разумеется, в соответствии с климатическими условиями, чтобы зря мы деньги на ветер не бросали - ничего не бросали, а деньги тем более на ветер не бросали, - чтобы каждый рубль пошёл на благо тех регионов и людей, которые в этих регионах проживают", - подчеркнул он.