В ЛНР заявили о завершении первой в истории республики переписи населения

Документы жителя Луганска, пришедшего в отделении миграционной службы самопровозглашенной Луганской Народной Республики для подачи заявления на получение российского гражданства

ЛУГАНСК, 16 окт - РИА Новости. Первая в истории самопровозглашенной Луганской народной республики перепись населения завершилась, в ее проведении были задействованы более 6 тысяч человек, сообщила в среду на брифинге председатель государственного комитета статистики ЛНР Ирина Шаблиенко.

Ранее правительство ЛНР приняло постановление "Об организации переписи населения ЛНР 2019 года". Перепись населения проводилась с 1 по 14 октября.

"Четырнадцатого октября закончилась первая в истории перепись населения Луганской народной республики… В целом по республике в проведении переписи населения было задействовано более шести тысяч человек", - сказала Шаблиенко.

Она уточнила, что в один из дней проведения переписи поступала информация о минировании нескольких университетов и городской администрации, которая впоследствии оказалась ложной и на процесс проведения переписи не повлияла. По словам Шаблиенко, других инцидентов в период проведения переписи не зафиксировано. Она уточнила, что жители ЛНР активно принимали участие в переписи населения.

"С 15 по 18 октября проходит этап контрольного обхода населения. Данный этап необходим для уточнения сведений, предоставленных населением в ходе опроса… Результаты переписи будут во втором квартале 2020 года", - уточнила председатель госкомстата республики.