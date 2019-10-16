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РИА Новости

Жизнеобеспечение в Иркутской области восстановлено, заявил Мутко

15:45 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко выступает на совещании о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко выступает на совещании о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Система жизнеобеспечения в пострадавшей от паводков Иркутской области полностью восстановлена, сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и ДФО.
"В целом во всех населенных пунктах Иркутской области сейчас вся жизнедеятельность в основном восстановлена. Водо- тепло-, энергоснабжение работают в плановом режиме. Практически всё подключено по постоянной схеме", - сказал вице-премьер.
По его словам, запущены 29 котельных. Также запущена вся деятельность городского транспорта, закуплены дополнительные автобусы.
"Жизнеобеспечение восстановлено", - заключил он.
Наводнение в Иркутской области, которое произошло в конце июня, унесло жизни 25 человек, шестеро пропали без вести. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой подтопило дома в девяти населенных пунктах.
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