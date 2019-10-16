Долг Подмосковья за газ впервые достиг исторического минимума с 2011 года

"Мы уходим на 2,9 миллиардов рублей по долгам за газ перед "Межрегионгазом" (входит в структуру "Газпрома"). На 1 октября это является историческим минимумом с 2011 года. Просрочка платежа составляет 27 дней, для любой ", - сказал Хромушин на пресс-конференции.