Долг Подмосковья за газ впервые достиг исторического минимума с 2011 года

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Задолженность организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья за потребленный газ сократилось до 2,9 миллиардов рублей, обновив исторический минимум 2011 года, заявил заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин.
"Мы уходим на 2,9 миллиардов рублей по долгам за газ перед "Межрегионгазом" (входит в структуру "Газпрома"). На 1 октября это является историческим минимумом с 2011 года. Просрочка платежа составляет 27 дней, для любой ", - сказал Хромушин на пресс-конференции.
В ноябре 2018 года по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева задолженность составляла порядка 6,82 миллиардов рублей.