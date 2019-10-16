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РИА Новости

Проверка проводится в детском саду в Петербурге, где якобы били малышей

15:41 16.10.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Проверка проводится в детском саду №115 в Санкт-Петербурге после жалоб родителей на плохое обращение с детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что родители пожаловались на двух воспитательниц одного из детских садов в Центральном районе Петербурга. Они сообщили, что их детей в ясельной группе якобы за малейшие проступки бьют и толкают воспитательницы.
"В настоящее время проводится проверка, все выясняется. Сегодня утром был собран педсовет, вечером будет собрание с родителями и воспитателями, чтобы выяснить ситуацию. Только после этого администрация детского сада будет принимать какие-то решения", - сказала представитель райадминистрации, отметив, что в настоящее время информация об избиении детей не подтверждена.
Как сообщила РИА Новости заведующая детским садом №115 Ирина Редрухина, воспитательницы, на которых поступили жалобы, пока отстранены от работы в этой ясельной группе.
"Поступило письмо от родителей, которое подписали четыре человека. Сейчас проводится проверка – и наша, и ведомственная, и прокуратуры. Мы провели экстренно педсовет, воспитатели от работы в этой группе отстранены. Пока идут разбирательства, в этой группе другие воспитатели. Мы также проведем родительское собрание, чтобы выяснить ситуацию", - рассказала заведующая детским садом.
Она отметила, что в случае подтверждения жалоб родителей воспитательницы будут уволены. По ее словам, педагогический стаж каждой из воспитательниц - более 25 лет.
Как сообщили в городской прокуратуре, в настоящее время прокуратурой Центрального района Санкт-Петербурга проводится проверка по информации СМИ об инциденте в детском саду.
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